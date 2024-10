Mo: Schlein a Meloni, ‘noi sempre contro antisemitismo a differenza giovani Fdi’

agenzia

Roma, 15 ott. “Tocca fare una specifica: noi siamo sempre stati contro l’antisemitismo a differenza delle giovanili del suo partito”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. “Ma denunciare il massacro in corso contro i civili palestinesi non vuol dire essere antisemiti né mettere in discussione l’esistenza di Israele”.

