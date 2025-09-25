Mo: Schlein a Meloni, ‘prematuro? Riconosca Stato Palestina prima che non resti nulla’**

agenzia

Roma, 25 set. “Noi chiediamo il pieno e immediato riconoscimento dello Stato di Palestina perché anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto ad esistere e vivere in pace e in sicurezza in uno Stato loro. Altro che prematuro, come continua a sostenere Giorgia Meloni, Ma cosa aspettate? Che non ci sia più niente e nessuno da riconoscere in Palestina?”. Così Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.