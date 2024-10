agenzia

Roma, 18 ott. “Il ministro Tajani ha espresso l’auspicio che la morte del capo di Hamas porti a un cessate il fuoco, ma esprimere auspici non basta. Noi vogliamo che l’Italia e l’Ue siano in prima linea nello sforzo per ottenere un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA