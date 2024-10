Mo: Schlein a vertice Pse, ‘riconoscere lo Stato di Palestina’

agenzia

Roma, 17 ott “Crediamo che serva alzare la voce per un embargo totale all’invio di armi a Israele di fronte a quello che sta accadendo, dopo un attacco inaccettabile alle basi della missione Unifil. Crediamo che per dare un contributo di pace bisogna riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo un protagonismo dell’Ue su questo, uno sforzo diplomatico e politico che vogliamo vedere non solo in Medio Oriente ma anche in Ucraina per far fermare quel conflitto, far fermare la Russia”. Lo ha detto Elly Schlein a Bruxelles, a proposito del vertice del Pse in vista del Consiglio Ue.

