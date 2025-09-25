Mo: Schlein, ‘basta criminalizzare piazze e dissenso, Meloni venga in aula’

agenzia

Roma, 25 set. “Sono settimane poi che chiediamo alla Presidente Meloni di venire in Parlamento e di confrontarsi qui, ma lei si nega, accampa scuse, preferisce fare la vittima in televisione. Passa le giornate a chiedere all’opposizione di condannare la violenza e non l’abbiamo mai sentita condannare in modo inequivocabile la violenza messa in atto da Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania”. Lo dice Elly Schlein alla Camera per le comunicazione del ministro Guido Crosetto.