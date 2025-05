Mo: Schlein, ‘da Netanyahu disegno criminale, si deve fermare’

agenzia

Roma, 5 mag. “Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale, non ci sono altre parole per definirlo e si deve fermare”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti al Nazareno.

“La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è in loro potere per fermare questo disegno di occupazione totale e di deportazione forzata dei palestinesi da Gaza e bisogna far sì che tutti gli aiuti umanitari arrivino ad una popolazione estremata da un massacro che è in corso da troppo tempo”. La segretaria dem ricorda la mozione unitaria presentata con M5S e Avs: “Con il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra abbiamo già depositato una mozione unitaria che chiede al Governo impegni precisi in questa direzione”.