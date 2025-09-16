agenzia
Mo: Schlein, ‘fermare subito occupazione Gaza, inaccettabile Meloni freni reazione Ue’
Roma, 16 set “L’occupazione illegale di Gaza da parte dell’esercito israeliano va fermata subito. Proprio nel giorno in cui la Commissione d’inchiesta Onu sui Territori palestinesi occupati e Israele, accusa il governo israeliano di commettere un genocidio, Netanyahu sta facendo entrare i carri armati dell’Idf a Gaza”. Lo dice Elly Schlein.
“Sono crimini di guerra e vanno fermati subito, è già tardi. A Gaza devono entrare aiuti umanitari, cibo, medicinali per prestare soccorso a un popolo stremato e ridotto alla fame. E invece questa notte sono entrati i mezzi corazzati di Netanyahu per dare seguito al piano criminale concordato con Trump per colonizzare la Palestina, annettere la Cisgiordania e annientare la popolazione civile. Abbiamo chiesto per anni al governo italiano e all’UE una presa di posizione netta e forte contro questi crimini”, prosegue la segretaria del Pd.
“L’Europa ha iniziato a reagire, seppur tardivamente, invocando sanzioni al governo israeliano. La contrarietà del Governo italiano è tra le cause dell’immobilismo Ue. Dopo più di 60mila morti palestinesi, Meloni ancora sceglie Trump e Netanyahu e frena una dura reazione europea. Non possiamo accettare che l’Italia sia complice, perché siamo davanti a una delle pagine più buie e tragiche della storia contemporanea”, conclude Schlein.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA