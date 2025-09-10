Mo: Schlein, ‘governo Meloni subalterno a Trump e Netanyahu, pieno sostegno a Flotilla’

agenzia

Roma, 10 set. “Noi ci aspettiamo che il governo e l’Unione Europea supportino e tutelino le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottillia, la più grande operazione umanitaria dal basso che cerca di rompere l’unica cosa illegale, cioè il blocco criminale di cibo e aiuti monetari. Secondo l’Onu c’è una carestia. A Gaza i palestinesi non muoiono sotto le bombe del governo criminale di Netanyahu, muoiono anche di fame. Davanti a questo, la Global Sumud Flotilla sta facendo solo quello che dovrebbero fare i governi europei e l’Unione Europea”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

Dice Meloni che ci sono altri canali per portare il cibo… “Io non so dove vivano. Sono così subalterni a Netanyahu e a Trump che non vedono che da anni mancano i canali per portare tutto l’aiuto umanitario necessario ad una popolazione palestinese che è martoriata, costretta sotto le bombe alla fame”, ribatte Schlein. La Flotilla è “anzitutto una operazione umanitaria fatta da 40 navi, 44 delegazioni da tutto il mondo, attivisti e attiviste che vogliono portare aiuti. È una missione che quindi si muove nel pieno solco del diritto internazionale umanitario e che per questo va protetta e tutelata l’incolumità delle navi e soprattutto delle attiviste e degli attivisti a bordo”.