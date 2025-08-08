Mo: Schlein, ‘governo non resti fermo, inerzia non è più opzione ma complicità’

agenzia

Roma, 8 ago. “Di fronte al piano criminale di Netanyahu di occupare Gaza anche contro il parere dell’esercito, non potete rimanere fermi. Non se lo può più permettere l’Unione europea, non può più farlo il governo italiano”. Così la segreteria del Pd, Elly Schlein.

“Le sanzioni, l’embargo totale alle armi, la sospensione degli accordi di cooperazione con Israele e l’immediato riconoscimento della Palestina sono ormai segnali che vanno dati subito, per fermare i crimini del governo di estrema destra israeliano. Lo stanno facendo anche altri paesi in Europa, la Germania oggi ha sospeso l’invio di armi ad Israele. L’Italia interrompa il memorandum di collaborazione militare e riconosca subito lo stato di Palestina. L’inerzia non è un’opzione, è complicità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA