Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, ‘tenere alta attenzione su Flotilla’**

Roma, 3 set. L’obiettivo della missione Flotilla è “rompere il blocco umanitario illegale, quello che avrebbero dovuto fare i governi. Oggi ho scritto una lettera a Giorgia Meloni per informarla che, tra le migliaia di attivisti, ci saranno anche Corrado e Scotto a rappresentare tutto il Pd, e per chiederle di tenerci informati su quali azioni il governo intende fare per garantire la tutela e la sicurezza dell’equipaggio”. Lo ha detto Elly Schlein in una diretta Instagram collegata con gli esponenti dem Arturo Scotto e Annalisa Corrado a Catania per imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla.

“Questa missione pacifica, non violenta, si muove nel pieno solco del diritto internazionale umanitario. Vi ringraziamo – ha detto la segretaria del Pd – e vi staremo accanto perché sappiamo che l’attenzione può assicurare il successo della missione, saremo una giusta scorta collettiva della nave Flotilla. C’è bisogno di tenere attenzione alta e i fari accesi”.