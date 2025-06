agenzia

Roma, 6 giu “La piattaforma è molto chiara e non lascia ambiguità, non ci sarà spazio per altro e trovo inaccettabili le accuse di antisemitismo verso la nostra storia e il nostro Dna che è sempre stato di contrasto all’antisemitismo”. Lo ha detto Elly Schlein, a Tagadà su La7, sulla manifestazione su Gaza di domani a Roma.

