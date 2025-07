Mo: Schlein, ‘Italia riconosca Stato Palestina, che cosa state aspettando?’**

agenzia

Roma, 30 lug. “Ministro, la nostra domanda è semplice: cosa aspetta l’Italia? Se non ora, quando? Che cosa state aspettando. Noi vi chiediamo di riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina perché è giusto e perché anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato, perché le vite dei palestinesi non valgono di meno”. Così in aula durante in question time alla Camera, la segretaria del Pd Elly Schlein.

“La Presidente Meloni dice che sarebbe controproducente, ma qui l’unica cosa controproducente è la vostra inerzia complice davanti ai crimini di Netanyahu, davanti alle bombe che piovono su Gaza, anche su ospedali e scuole, davanti agli spari su chi aspetta un po’ di cibo”.