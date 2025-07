Mo: Schlein, ‘Meloni ascolti diplomatici, schieri l’Italia dalla parte giusta’**

agenzia

Roma, 27 lug “La lettera dei 35 diplomatici a Giorgia Meloni in cui chiedono di riconoscere urgentemente lo Stato di Palestina è un’iniziativa importantissima: Meloni ascolti almeno loro, ascolti la loro voce e la loro professionalità. Lo dicono in modo chiaro: ci sono momenti della storia in cui non si può rimanere immobili, questo è uno di quelli. Giorgia Meloni schieri l’Italia dalla parte giusta della storia, non dalla parte del criminale Netanyahu e del suo complice Trump”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

