Mo: Schlein, ‘Meloni convochi ambasciatore israeliano e tuteli italiani su Flotilla’

agenzia

Roma, 25 set. “Avevo scritto a Giorgia Meloni per chiedere la protezione della flottiglia. Ha risposto che avrebbe garantito l’incolumità degli italiani. E invece guardate come risposta Israele l’altra notte, attaccando in acque internazionali con droni, bombe sonore… E allora dico, invece di insultare i parlamentari che fanno il loro dovere, il governo convochi l’ambasciatore israeliano per dirgli che attaccare cittadini italiani in acque internazionali su navi che sono anche italiane è un attacco deliberato al nostro paese”. Così Elly Schlein in aula alla Camera.