Mo: Schlein, ‘Meloni in Libano? Non basta andare, lavori in Ue per stop armi a Israele’**

agenzia

Roma, 17 ott. “Piena vicinanza al nostro contingente italiano ma in Libano non è importante solo andarci, è importante anche con quale messaggio. Io ho criticato Meloni in aula perchè non basta dire che l’attacco a Unifil è inaccettabile, Netanyahu va fermato. Per questo ho chiesto a Meloni di sostenere, come ha fatto Sanchez, l’embargo totale di invio di armi in Israele. Quando lo dissi mesi fa, venni attaccata dal ministro Tajani e invece oggi è lo stesso Tajani ad aver ammesso che i rifornimento di armi sono proseguiti anche dopo il 7 ottobre. Avevamo ragione allora, ne abbiamo oggi a maggior ragione”. Così la leader del Pd Elly Schlein.