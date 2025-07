Mo: Schlein, ‘Netanyahu va fermato con i fatti, grave no destra Meloni a mozione Pd-M5s-Avs’

agenzia

Roma, 17 lug “Il governo Netanyahu per assecondare il suo piano di colonizzazione della Palestina e di distruzione di Gaza oggi ha colpito anche la parrocchia della Sacra Famiglia, provocando due morti e ferendo anche Padre Romanelli. E questo massacro continuerà finché Netanyahu non sarà fermato, per questo non è sufficiente che Giorgia Meloni definisca come “inaccettabile” quanto sta accendendo. Non bastano le parole, servono i fatti”. Lo dice Elly Schlein.