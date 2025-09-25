Mo: Schlein, ‘per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no’

agenzia

Roma, 25 set. “La cosa peggiore è la presa in giro degli italiani, perché la Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato. E riconoscere la Palestina non significa riconoscere i terroristi di Hamas, significa riconoscere l’autorità nazionale palestinese. A meno che non stiate accusando Regno Unito, Francia e altri 150 paesi di voler legittimare Hamas”. Lo dice Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.