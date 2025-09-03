Mo: Schlein, ‘pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado’

agenzia

Roma, 3 set. “Global Sumud Flotilla fa quello che dovrebbero fare e non fanno il governo italiano e quelli europei. Cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell’energia, dell’acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri, che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Flotilla è una missione che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto”, aggiunge Schlein.