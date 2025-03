Mo: Schlein, ‘rottura tregua gravissima, serve impegno Ue fin qui mancato’**

agenzia

Roma, 18 mar.La situazione a Gaza è di nuovo drammatica, la rottura della tregua è gravissima. Qui serve tutto l’impegno diplomatico e politico, fin qui purtroppo mancato, della comunità internazionale e dell’Europa per far riprendere il cessate il fuoco, per consolidarlo e per avviare una vera discussione di pace”. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all’assemblea dei parlamentari Pd.

