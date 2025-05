Mo: Schlein, ‘solidarietà a Yair Golan, sostegno a progressisti Israele per progetto pace’

agenzia

Roma, 20 mag “La nostra solidarietà al leader dei Democratici israeliani Yair Golan, pesantemente sotto attacco oggi da parte delle destre in Israele per le sue coraggiose dichiarazioni contro la guerra a Gaza”. Lo dice Elly Schlein.

“E’ vero, come lui ha detto, “Israele è sulla strada di diventare uno stato pariah, se non torna a comportarsi come un paese normale, che non fa guerra contro i civili, che non uccide bambini come hobby, che non si pone l’obiettivo di espellere intere popolazioni”. Ribadiamo il nostro sostegno alle forze progressiste in Israele che ancora non smettono di alzare la propria voce a sostegno di un progetto di pace per il Medio Oriente, a favore della soluzione due popoli due Stati e per lottare contro l’involuzione anti-democratica del governo Netanyahu”, conclude Schlein.

