Mo: Schlein,’fermare follia Netanyahu, a Rafah rischio ecatombe’**

agenzia

Roma, 10 mag. “Oggi che i venti di guerra tornano a soffiare, bisogna ribadire l’appello per il cessate il fuoco in Medioriente. Bisogna fermare la follia di Netanyahu che rischia di causare una ecatombe a Rafah. Chiediamo un impegno da parte del governo italiano e dell’Unione Europea per fermare l’escalation e arrivare a un cessate il fuoco, con la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA