Mo: Scotto, ‘governo riferisca e finisca la doppia morale’

agenzia

Roma, 22 lug. “Oggi, come ieri e come una settimana fa, l’IDF ha aperto il fuoco contro i civili in fila per un pugno di riso e per una bottiglia d’acqua potabile. Qualche giorno fa l’attacco alla Chiesa della Sacra Famiglia, violazione di un luogo religioso e chiaro messaggio che ‘qui nessuno è al sicuro’. Sono stanco di chi si appella all’intervento della comunità internazionale. È una formula ambigua e vuota. Cosa vuole fare l’Italia difronte all’orrore quotidiano a Gaza? Il governo venga in Aula a riferire e non si limiti alle sole parole ‘cessate il fuoco’”. Lo dichiara il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro alla Camera.