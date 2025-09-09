Mo: Scuderi (Avs), ‘inchiesta internazionale su attacco e protezione diplomatica’

agenzia

Roma, 9 set. “Da Catania seguiamo con apprensione gli attacchi in Tunisia. Stanotte, in acque tunisine, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un attacco dall’alto. Si tratta di un gesto intimidatorio contro una missione civile, pacifica e umanitaria diretta a Gaza. È una violazione gravissima del diritto internazionale, per cui si devono accertare responsabilità e conseguenze”. Così sui suoi canali social l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, in partenza con la Global Sumud Flotilla.

“Fortunatamente – prosegue Scuderi – nessuno è rimasto ferito, ma le persone sull’imbarcazione sono attivisti e attiviste internazionali, cittadine e cittadini europei, impegnati a portare aiuti concreti e speranza. È inaccettabile che le autorità tunisine neghino quanto accaduto: i video disponibili mostrano chiaramente la dinamica dell’attacco. L’Italia e l’Europa devono intervenire senza esitazioni per garantire la protezione di chi porta aiuti e per far rispettare pienamente il diritto internazionale”.