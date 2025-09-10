agenzia
Mo: Scuderi (Avs), ‘missione Flotilla va avanti, governi inerti si muove società civile’
Roma, 10 set. “Anche alla luce del secondo attacco che la Global Sumud Flotilla ha subito in Tunisia, si va sicuramente avanti. Ma lo ribadisco, è necessario che vengano avviate investigazioni serie a livello internazionale su quanto accaduto in questi giorni. Le ipotesi degli incidenti o delle autocombustioni non appaiono assolutamente credibili, perché dal materiale video a disposizione si vede in modo chiaro che gli attacchi arrivano dall’alto”, così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi in collegamento con L’Aria che tira dalla Sicilia, da dove è in partenza con la Global Sumud Flotilla.
"A Gaza – ha aggiunto Scuderi – non entrano aiuti umanitari e questa è una violazione del diritto internazionale. Come affermato anche dall'Onu, è in corso una vera e propria carestia. Una carestia permanente, provocata dall'azione del governo israeliano. In questo scenario, la società civile sta intervenendo perché i governi nazionali non lo fanno in modo incisivo".