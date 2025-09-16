Mo: Scuderi, ‘governo dica che parte sta, anche per Onu è genocidio’

agenzia

Roma, 16 set. “Ieri Israele ha avviato il piano finale di occupazione totale della Striscia di Gaza, invadendo via terra con i carri armati Gaza City. Raid per tutta la notte hanno ucciso decine di persone, è stata una delle notti più violente e drammatiche. Ormai quelle di Israele non sono più intenzioni, ma fatti: vuole annettere la Striscia di Gaza tramite un genocidio e una pulizia etnica”. Così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, in un video pubblicato sui social.