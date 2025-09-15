Mo: Scuderi, ‘situazione precipita, governo agisca invece di accusare attivisti’

agenzia

Roma, 15 set. “A Gaza la situazione precipita di ora in ora, con un’occupazione e un assedio sempre più serrati da parte di Israele. Man mano che questo piano di pulizia etnica va avanti, la situazione diventa sempre più preoccupante”, così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flotilla.

“Non capiamo cosa stiano aspettando l’Ue e il governo italiano prima di intervenire. Soprattutto quest’ultimo, invece di passare il tempo ad accusare chi si sta impegnando, dal basso e con mezzi che non sono sicuramente paragonabili a quelli di un governo, per cercare di fermare il genocidio e la carestia in corso, dovrebbe intervenire immediatamente con azioni concrete, come interrompere ogni accordo economico e militare con il governo israeliano”, aggiunge Scuderi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA