Mo: Seppilli (Fi), ‘mentre Tajani lavora per pace, collettivi rispondono con violenza’

Roma, 23 apr. “Mentre il Ministro degli Esteri Antonio Tajani lavora ogni giorno perché si eviti l’escalation del conflitto e si raggiunga la pace, i collettivi studenteschi a Torino rispondono al suo arrivo con manifestazioni violente, attaccando e ferendo le forze dell’ordine. Inaccettabile. In un contesto per di più del tutto sbagliato come la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali della nostra rete diplomatica. Una rete di straordinaria eccellenza, composta da donne e uomini che ogni giorno costruiscono ponti e abbattono barriere, grazie al potere che scienza e ricerca hanno nell’unire popoli e Paesi”. Così in una nota Ludovico Seppilli, Segretario Internazionale di Forza Italia Giovani e Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Piemonte.