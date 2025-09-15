Mo: Silvestri (M5S), ‘da Tajani mirino sul collo a Flotilla’

agenzia

Roma, 15 set. “Le parole del ministro Tajani secondo cui gli attivisti del Flotilla vanno a Gaza ‘a loro rischio e pericolo’ sono un mirino sul collo di persone che stanno portando degli aiuti umanitari. Tajani non può dire queste cose quando contemporaneamente si mette la scorta, tra l’altro pagata con i soldi degli italiani, ai soldati israeliani che sono in vacanza in Sardegna dopo aver partecipato a un genocidio. Le parole si Tajani sono vergognose anche perché dicono a Israele “a noi di questi non ce ne frega niente”. Così a Tagadà, su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri.

