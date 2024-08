Mo: Silvestri (M5S), ‘parole Smotrich aberranti, si convochi ambasciatore israeliano’

agenzia

Roma, 6 ago. “Le dichiarazioni del ministro Smotrich sono aberranti e tracciano le linee del genocidio. Per questo chiediamo la convocazione dell’ambasciatore israeliano: vogliamo sapere quali sono gli strumenti che si stanno applicando per la salvaguardia dei civili palestinesi. In tutto questo che fa il governo italiano? Continua a vendere le armi a Israele e si rifiuta di riconoscere lo Stato palestinese come da noi chiesto più volte. La verità è che è Netanyahu a voler allargare la guerra. Ora basta con la retorica. Serve mettere in piedi reali azioni diplomatiche per fermare il conflitto”. Così a Coffee break su La 7 Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

