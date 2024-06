Mo: Silvestri, ‘Tajani smetta di permettere invio armi a Israele’

agenzia

Roma, 18 giu. “Tajani è un grande attore. Quando gli fa comodo parla del protagonismo italiano in politica estera, poi con lo stesso atteggiamento si smarca quando invece non ottiene nulla. Quel che il ministro però non dice e’ che, dopo aver mentito al Parlamento e agli italiani sull’invio delle armi in Israele, non sta facendo nulla per mettere fine a questo scempio che sta rendendo il nostro Paese complice del massacro in Palestina. Tajani la smetta di nascondere la testa sotto la sabbia e di abbuffarsi di retorica: basta vendere armi ad Israele e calpestare le direttive Onu e la volontà dei cittadini”. Lo dice Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

