Mo: Sinistra per Israele, ‘bene manifestazione, si costruisca piattaforma unitaria’

Roma, 27 mag. “L’ipotesi di convocare una grande manifestazione nazionale che chieda il cessate il fuoco immediato a Gaza, il soccorso della popolazione palestinese con gli aiuti umanitari è un fatto importante”. Si legge in una nota di Sinistra per Israele.

“Né la comunità internazionale, né l’Ue, e tantomeno il governo italiano hanno infatti per ora ottenuto dal governo israeliano lo stop alle azioni militari a Gaza; così come non si è insistito a sufficienza per lo smantellamento di Hamas; in Israele una compagine di governo composta anche da partiti della destra messianica, reazionari e razzisti, ha trasformato il diritto di autodifesa in risposta al pogrom del 7 ottobre – la più numerosa strage di ebrei dopo la seconda guerra mondiale – e al rapimento di oltre 250 persone in una drammatica violazione di diritti umani, con l’uccisione di migliaia di civili, la distruzione di città e villaggi, il blocco dell’ingresso degli aiuti”.

“Chi vuole la pace ha il dovere di proporre iniziative concrete affinché tutto ciò finisca e finalmente sia attivato un percorso di pace equo. ‘Sinistra per Israele – due popoli e due Stati’ chiede pertanto che la costruzione di una piattaforma ampiamente unitaria, coinvolga realtà plurali per far sì che la comune volontà di una pace duratura e giusta abbia la forza di coinvolgere la più ampia opinione pubblica”.

“Come nostro contributo vi proponiamo alcuni punti, che sono condivisi dalle forze democratiche europee e che sono secondo noi indissociabili dalla necessaria condanna per la situazione di Gaza e dalla richiesta di fermare l’azione del governo di Israele”. Sinistra per Israele chiede che “nella manifestazione ci siano anche: la richiesta della liberazione immediata di tutti i rapiti israeliani; l’esposizione sempre anche delle coccarde gialle dei rapiti; che sia espressa solidarietà attiva verso gli israeliani che si oppongono al governo e verso i palestinesi che si oppongono a Hamas”.

Ed inoltre “⁠che l’iniziativa affermi la necessità dello smantellamento di Hamas; la ⁠condanna del dilagante antisemitismo, anche quando si manifesta nelle forme dell’ostilità verso i singoli cittadini di Israele, rifiutando qualunque avallo al principio della colpa collettiva; ⁠il rilancio della prospettiva di pace con al centro la proposta di ‘due popoli e due Stati'”.