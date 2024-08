Mo: Sinistra per Israele, via Netanyahu e accordo politico togliendo consenso ad Hamas

agenzia

Roma, 12 ago. “Da mesi il governo di Netanyahu conduce una guerra senza comprensibile strategia, senza obiettivi (neanche più quello fondamentale della liberazione degli ostaggi) con il risultato di provocare numerose vittime civili, di aggravare la situazione umanitaria a Gaza e di isolare sempre più Israele a livello regionale e internazionale. Il raid contro la scuola a Gaza, pur nell’incertezza delle vittime civili e del numero dei miliziani di Hamas effettivamente colpiti, è solo l’ultimo capitolo della strategia scellerata di Netanyahu. Il terrorismo di Hamas va contrastato con la forza ma anche con la politica. Quelle di Netanyahu sono scelte ormai senza senso, se non quello del proprio personale futuro, che non riusciranno a eradicare Hamas e stanno precipitando la regione in una spirale di conflitto, spaccando la società israeliana dall’interno”. Lo sottolinea un comunicato di Sinistra per Israele.