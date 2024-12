Mo: Siria, 4 morti in attacco russo a quartier generale militare di Aleppo

agenzia

Damasco, 30 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che almeno quattro persone sono morte nelle prime ore di stamattina in seguito ad un attacco aereo russo contro una caserma militare situata ad Aleppo, capitale dell’omonima provincia siriana, nel nord del paese. Un caccia russo ha lanciato tre missili contro un quartier generale militare situato alla periferia della città, nella zona rurale di Aleppo nord, in cui si trovava un gruppo dei membri della “Forza congiunta affiliata all’Esercito nazionale sostenuto dalla Turchia”. In seguito all’attacco, è stato distrutto il quartier generale e diversi veicoli militari, come precisato dalla stessa organizzazione, con sede a Londra.

