Mo: Smotrich, ‘accordo su ostaggi è un grave errore’

Tel Aviv, 18 dic. Bezalel Smotrich ha espresso la propria contrarietà al possibile accordo sugli ostaggi, definendolo un “grave errore”, mentre continuano le manifestazioni per chiedere il ritorno degli ostaggi israeliani rapiti. In un’intervista a Kol Berama Radio, il ministro delle Finanze israeliano ha dichiarato: “Hamas si trova attualmente nel suo punto più debole e non è questo il momento di dargli una via di fuga”.