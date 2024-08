Mo: Smotrich, ‘sarebbe giustificato far morire di fame 2 milioni di abitanti di Gaza’

agenzia

Tel Aviv, 5 ago. Bloccare gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sarebbe “giustificato e morale”, anche se ciò causasse la morte di fame di 2 milioni di civili. Tuttavia, la comunità internazionale non lo permetterebbe. Lo ha detto il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, affermando: “Stiamo portando aiuti perché non c’è scelta. Non possiamo, nell’attuale realtà globale, gestire una guerra. Nessuno ci lascerà causare la morte di fame di 2 milioni di civili, anche se potrebbe essere giustificato e morale, finché i nostri ostaggi non saranno restituiti. Viviamo oggi in una realtà nella quale abbiamo bisogno della legittimità internazionale per questa guerra”.