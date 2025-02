Mo: sorella Yarden Bibas diffida Netanyahu per aver descritto in dettaglio omicidi familiari

agenzia

Tel Aviv, 25 feb. Ofri Bibas, sorella dell’ostaggio liberato Yarden Bibas, ha criticato duramente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nonché i notiziari, gli utenti dei social media e i diplomatici pubblici, per aver descritto in dettaglio, contro la volontà della famiglia, gli omicidi avvenuti durante la prigionia della moglie di Yarden, Shiri, e dei suoi figli piccoli Ariel e Kfir. Pubblicare tali informazioni nonostante le ripetute richieste della famiglia è stato “un abuso fine a se stesso nei confronti di una famiglia che ha attraversato 16 mesi di inferno e che deve ancora affrontare il peggio”, ha sritto Ofri Bibas su Facebook.