Mo: Spagna condanna approvazione insediamenti israeliani in Cisgiordania

Madrid, 30 giu. La Spagna ha condannato fermamente la recente approvazione da parte di Israele di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, avvertendo che tale decisione viola il diritto internazionale. “Gli insediamenti in Cisgiordania sono illegali secondo il diritto internazionale, compromettono la fattibilità della soluzione dei due Stati e rappresentano una minaccia per la pace”, ha affermato il Ministero degli Esteri di Madrid in una nota.