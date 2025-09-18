Mo: Spagna indagherà su ‘violazioni dei diritti a Gaza’

agenzia

Madrid, 18 set. (Adnkronos/Afp) – La Spagna indagherà sulle “violazioni dei diritti umani a Gaza” per assistere la Corte penale internazionale, che ha chiesto mandati di arresto per funzionari israeliani per presunti crimini di guerra. Lo ha dichiarato la procura generale spagnola, aggiungendo di avere “emesso un decreto per creare un gruppo di lavoro incaricato di indagare sulle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani a Gaza” per “raccogliere prove e metterle a disposizione dell’organismo competente, adempiendo così agli obblighi della Spagna in materia di cooperazione internazionale e diritti umani”.

