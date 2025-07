Mo: Starmer, ‘situazione a Gaza intollerabile sotto molti aspetti’

agenzia

Londra, 21 lug. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che la situazione a Gaza è “intollerabile sotto molti aspetti” durante un discorso alla Camera dei Comuni. “E lo diciamo con assoluta chiarezza in tutti i nostri colloqui con Israele e con gli altri Paesi”, ha detto il premier ai parlamentari. “Che si tratti della morte di coloro che sono in coda per ricevere aiuti o dei piani per costringere i palestinesi a vivere in determinate aree o per essere esclusi da altre, sono tutti intollerabili e assolutamente sbagliati in linea di principio”, ha aggiunto, ribadendo l’impegno del Regno Unito a riconoscere uno Stato palestinese “nel momento più favorevole alle prospettive di pace” nella regione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA