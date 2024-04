Mo: studente che ha denunciato Harvard a ‘Radio Libertà’, ‘noi discriminati’

agenzia

Roma, 29 mar. “Abbiamo deciso di ricorrere alle vie legali perché non abbiamo ricevuto da Harvard le risposte che volevamo. Noi, in quanto studenti ebrei, abbiamo gli stessi diritti degli altri studenti secondo le leggi federali e la stessa policy dell’ateneo. Non crediamo che in questo momento stiamo godendo di tali diritti, sentiamo di essere trattati diversamente”. Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Alexander Shabbos Kustenbaum, studente ebreo americano che ha denunciato l’università di Harvard, intervistato ai microfoni di Radio Libertà.