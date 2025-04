Mo: Svizzera mette al bando Hamas a partire dal 15 maggio

agenzia

Berna, 30 apr. Entrerà in vigore il prossimo 15 maggio in Svizzera la nuova legge che mette al bando Hamas e le organizzazioni ad essa collegate, e che mira a impedire al gruppo armato palestinese di utilizzare il Paese come rifugio sicuro, rendendo più facile disporre divieti di ingresso o espulsioni.

La legge, approvata dal parlamento lo scorso dicembre, fornisce alle autorità svizzere “gli strumenti necessari per agire contro le attività di Hamas o il sostegno all’organizzazione in Svizzera”, ha affermato il governo.

