Mo: Tajani, ’15 tir, 20 tonnellate cibo, 20 materiale sanitario, grazie a Coldiretti’

agenzia

Roma, 29 nov. “Grazie per quello che state facendo per sostenere il progetto umanitario Food for Gaza. Proprio ieri è atterrato un altro aereo cargo italiano che ha consegnato alle autorità giordane prodotti forniti da voi gratuitamente e che verranno distribuiti direttamente ad abitanti della Striscia di Gaza con il sostegno accanto all’Italia di Israele e dello stato palestinese”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Coldiretti.