Mo: Tajani, ‘abbiano accolto rifugiati da Gaza grazie a relazioni con Israele’

agenzia

Roma, 26 ago. “Abbiamo accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza e abbiamo attuato il progetto Food for Gaza, perché non abbiamo mai ceduto a pressioni che portassero a rompere ogni relazione con lo Stato di Israele. Se noi non avessimo avuto delle buone relazioni con Israele – pur non condividendo, l’abbiamo detto in maniera molto chiara, alcune scelte che sono state fatte nell’ultima fase della guerra, cioè dal momento in cui si è superata la linea rossa della reazione proporzionata all’attacco subito il 7 ottobre – non saremmo riusciti a far entrare l’unico convoglio delle Nazioni Unite che è entrato, non quelli privati”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo ieri sera a Fondi alla presentazione del libro ‘Oltre il Male’, di Edith Bruck e Andrea Riccardi.