agenzia
Mo: Tajani, ‘abbiano accolto rifugiati da Gaza grazie a relazioni con Israele’
Roma, 26 ago. “Abbiamo accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza e abbiamo attuato il progetto Food for Gaza, perché non abbiamo mai ceduto a pressioni che portassero a rompere ogni relazione con lo Stato di Israele. Se noi non avessimo avuto delle buone relazioni con Israele – pur non condividendo, l’abbiamo detto in maniera molto chiara, alcune scelte che sono state fatte nell’ultima fase della guerra, cioè dal momento in cui si è superata la linea rossa della reazione proporzionata all’attacco subito il 7 ottobre – non saremmo riusciti a far entrare l’unico convoglio delle Nazioni Unite che è entrato, non quelli privati”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo ieri sera a Fondi alla presentazione del libro ‘Oltre il Male’, di Edith Bruck e Andrea Riccardi.
“Siamo riusciti e continueremo a farlo – prosegue Tajani – a far arrivare bambini e famiglie da Gaza perché parliamo con Israele e il nostro progetto è fatto insieme Israele e Autorità Nazionale Palestinese e quindi siamo veramente riusciti a costruire la pace, perché a tanti che dicono ma qua bisogna fare dichiarazioni, io preferisco salvare una, due, cinque, dieci, cinquanta, cento, mille vite piuttosto che fare dichiarazioni roboanti che poi non producono effetti alcuni”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA