Mo: Tajani, ‘attacco a Rafah? Italia non può risolvere problemi mondo’

Roma, 18 giu. “Abbiamo sempre detto che eravamo contrari all’attacco a Rafah e abbiamo invitato il governo israeliano a non attaccare la città. Non si può accusare il governo italiano di non essere stato determinante, perché non ci è riuscito nessuno a fermare l’attacco a Rafah. Quindi non è colpa dell’Italia se l’attacco c’è stato. Perché, se non sono ci sono riusciti gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, le Nazioni Unite, il Vaticano e il mondo intero, non si può pretendere che l’Italia sia il dominus che risolve i problemi del mondo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’audizione davanti alle commissioni congiunte al Senato.