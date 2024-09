Mo: Tajani, ‘chieste garanzie per militari italiani in Libano, per ora no evacuazione’**

agenzia

New York, 23 set. Sulla situazione in Libano “il ministro Crosetto ha scritto al Segretario generale delle Nazioni Unite per avere garanzie sulla sicurezza dei nostri militari”. Lo spiega il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, in un punto stampa al Palazzo di Vetro di New York, a margine dei lavori dell’Unga.

“Poi ci sono i problemi degli altri italiani che vivono in Libano. Siamo pronti alle evacuazioni di cittadini che invitiamo a lasciare il Paese se ci fosse un’emergenza, può essere un’operazione dello Stato italiano. Per i militari tutto verrà seguito dal ministero degli Esteri e del ministero della Difesa in sintonia con le Nazioni Unite, quindi per adesso non c’è nessuna ipotesi di evacuazione dei militari”, mette in chiaro Tajani.(segue)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA