Mo: Tajani, ‘guerra a Gaza innescata da attacco barbaro, ora però necessario cessate il fuoco’

Berlino, 17 apr. “La guerra a Gaza è stata innescata da un attacco barbaro, vergognoso dei terroristi di Hamas alla popolazione civile israeliana. Adesso però è necessario un cessate-il-fuoco: Israele deve fermare le operazioni militari che hanno coinvolto massicciamente la popolazione palestinese”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da ‘La Stampa’.

Parlando del Libano e dei potenziali rischi per il nostro contingente Tajani ha escluso “rischi particolari”: “è ovvio – ha poi aggiunto – che c’è una situazione di tensione, che viene monitorata. Ma la loro sicurezza è sotto controllo. Il ministro degli Esteri iraniano, Hosein Amir-Abdollahian, nel corso della telefonata di venerdì scorso mi ha assicurato che non c’è nessuna intenzione di metterne in pericolo l’incolumità. I nostri interlocutori conoscono l’equilibrio con cui hanno agito da anni e con cui continueranno ad operare per evitare che atti minori possano trasformarsi in azioni più pericolose”.

