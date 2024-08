MO: Tajani, ‘impegno per pace ma situazione complicata’

agenzia

Roma, 26 ago. “La situazione in Medio Oriente è complicata. C’è stato il rinvio del dialogo che si sta svolgendo al Cairo tra le diverse parti. Nonostante qualche passo avanti, non si è ancora giunti a una conclusione, neppure per l’ipotesi delle 72 ore di interruzione dei combattimenti per la vaccinazione dei bambini. Ho parlato a lungo con il ministro degli Esteri dell’Iran, invitandolo a lavorare per evitare l’escalation, data la loro influenza nella regione, per favorire la pace e il dialogo in corso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani ai microfoni di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.