Mo: Tajani, ‘Iran eviti di reagire e prevalga diplomazia’

agenzia

Roma, 28 ott. l’Iran non deve reagire alla reazione, perché bisogna evitare l’escalation. In queste ore Israele ha compiuto un’azione mirata in replica a un attacco mirato. Non si tratta di una guerra generalizzata. Deve prevalere il senso di responsabilità. Tutti devono fare la propria parte e l’Iran deve anche convincere Hezbollah, Houti e miliziani siriani a non attaccare più Israele. Ora prevalga la diplomazia”. Lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero il ministro degli Esteri Antonio Tajani.