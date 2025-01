Mo: Tajani, ‘Italia al comando Unifil? Abbiamo candidato di altissimo livello’**

agenzia

Caltagirone (Catania), 19 gen. “In Libano adesso dovrà essere presa una decisione. Noi abbiamo un candidato che è di i altissimo livello, mi auguro che sia gradito sia ai libanesi sia agli israeliani, quindi credo che possa si possa raggiungere questo obiettivo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde ai giornalisti che a Caltagirone (Catania), dove è arrivato per ricordare son Sturzo, gli chiedono se l’Italia conferma le truppe Unifil con l’Italia al comando. “Abbiamo sempre dimostrato, con i nostri militari, di essere protagonisti di pace, graditi a tutti, come sono graditi i nostri carabinieri in Palestina così le nostre truppe, che sono parte dell’Unifil, sono gradite per la loro capacità di integrarsi nel territorio, di saper rispettare tutte le diverse identità. Ecco, sono fondamentali per la costruzione della pace in quell’area tormentata nel Medio Oriente, dove noi vogliamo, ripeto, essere protagonisti e portatori di pace”.

