Mo: Tajani, ‘molto preoccupati, si torni al dialogo’

agenzia

Roma, 21 mar. “Siamo molto preoccupati, ci auguriamo che si possa tornare al dialogo. Ci auguriamo che possano essere liberati gli ostaggi israeliani e che cessi ogni azione militare contro la popolazione civile, anche se poi l’obiettivo è Hamas. Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’.